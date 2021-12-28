السيسي يستشهد بـ"سعي الطيور" ويوجه رسالة للمواطنين ونواب البرلمان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الفرص في جميع المجالات مازالت قائمة ولكن يجب على الجميع السعي، ضاربا المثل بخروج الطيور من عشها صباح كل يوم للحصول على قوت يومها.

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وقال السيسي خلال افتتاحه مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان: "مفيش عصفورة قالتله يارب هتأكلني ولا لأ، مقالتلهوش كده، بتطلع وبتلاقي رزقها، وأنا بتكلم على مخلوق ضعيف ومخلوقات كتيرة جدا بتجري على رزقها وربنا بيرزقها، وأحنا لازم نجري على رزقنا".

وأوضح السيسي موجها حديثه لأعضاء الحكومة إنه يمكن الاستعانة بالمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل في مشروع زراعة الـ50 ألف فدان بالقصب الذي يعد أحد المشروعات القومية لمحافظة أسوان: "نقعد كمسؤولين على الأرض لحد ما أنزل على الـ50 ألف فدان دول مشتولين، ده أنا كده التجربة هتسمع والطريقة، والناس اللي بعيده هتقول ياه، قعدوا 10 أيام على رؤس الغيطان علشان يزودوا الإنتاجية 50%".

وأضاف أنه لا يرغب في أن يأخذ من المواطن شيئا بقدر ما يريد أن يعطيه: "يا جماعة إحنا سوق متواضع واللي بينتج الفدان 40 طن يادوب يجبله شوية مصاريف، لكن اللي بيجيبله 70 طن بيختلف على المساحة كلها وبيكون فيه دخل غير طبيعي".

وتابع: "نواب البرلمان قبل موسم القصب بيقولوا والنبي زود السعر شوية، نواب الشعب على دماغنا لاحسن يبقى فيه مشكلة، ولكن يجماعة يا بتوع البرلمان بدل ما تقول تعالى زود السعر هزوده كام 50 أو 100 جنيه، هيعمل إيه، أنا بقولك على حاجة تزودلك 20 طن، يعني 50% زيادة، وبكده هتزيد على 60 طن".

المصدر: الوطن