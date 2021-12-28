البحرين: إغلاق مطعمين لمخالفتهما الاشتراطات المعلن عنها للتصدي لكورونا

أغلقت البحرين مطعمين غلقا إداريا في المحافظة الشمالية، لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الصحة في البحرين، في بيان، إنها أغلقت مطعمين غلقا إداريا في المحافظة الشمالية مساء يوم أمس، لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا، المدرجة تحت المستوى الأصفر، ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأتى هذا الإجراء خلال الزيارات التفتيشية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.

الصحة: إغلاق مطعمين ومخالفة 23 مطعماً ومقهى لمخالفتها إجراءات المستوى الأصفر ضمن "آلية الإشارة الضوئية"https://t.co/HXbpKl6Spo#حماية_والتزام#كلنا_فريق_البحرينpic.twitter.com/nmQdiqBP6M — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) December 28, 2021

وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد عدد من المخالفات خلال الزيارات التفتيشية للصالونات النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية، حيث تمت زيارة 298 منشأة من المطاعم والمقاهي، والمجمعات التجارية، وتبين مخالفة 23 منها، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

إلى ذلك، دعت وزارة الصحة البحرينية الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة للحد من انتشار الفيروس وضمان صحة وسلامة الجميع.

المصدر: وزارة الصحة البحرينية