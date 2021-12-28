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الأردن.. حكم بسجن شخص 22 سنة لـ"خطورته على المجتمع"

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الأردن.. حكم بسجن شخص 22 سنة لـ
Reuters
محكمة أردنية
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رفضت محكمة بداية اربد في الأردن، دمج العقوبات المحكوم بها أحد أصحاب السوابق الجرمية، عن جرائم السرقة المرتكبة والمكررة من قبله، الصادرة بها أحكام مسبقة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن محكمة البداية رفضت طلب المتهم بدمج العقوبات والاكتفاء بإحدى العقوبات المحكوم بها، حيث وجدت ظروف الجرائم المرتكبة تقتضي التشديد من خلال جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح 22 سنة ونصف.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم من أرباب السوابق الجرمية في جرائم السرقة الجنائية والموصوفة، مؤكدة أن وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على المجتمع.

وأضافت أن هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم.

المصدر: "بترا"

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