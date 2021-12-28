السلطات السورية تؤكد إخماد الحرائق التي نشبت في مرفأ اللاذقية جراء قصف إسرائيلي

أكد محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية جراء الغارات الإسرائيلية وبدأت أعمال المراقبة والتبريد.

وذكر إسماعيل، أن جهودا كبيرة بذلتها فرق فوج الإطفاء والدفاع المدني، مع تقديم المؤازرة لها من آليات مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس المدينة، مشيرا إلى أن إخماد النيران رافقته أعمال إبعاد الحاويات عن مصادر النيران للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق.

وأوضح إسماعيل أن الفرق ستبقى في الموقع لمراقبة المواقع المحترقة واستمرار أعمال التبريد لحين الانتهاء بشكل كامل من إخماد النيران.

من جهته أكد فوج الإطفاء في اللاذقية السيطرة على الحرائق. وأوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية، الرائد مهند جعفر، أن المواد المستهدفة خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات بميناء اللاذقية التجاري، هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

بدوره قال مدير عام مرفأ اللاذقية أمجد سليمان إنه تمت السيطرة على النيران، منوها بأن الأضرار الناجمة عن الاعتداء كبيرة وامتدت على مساحة أكبر نسبيا من الاعـتداء السابق في السابع من هذا الشهر، واحتاج لجهود جباّرة من العمال وفرق المؤازرة لنقل الحاويات السليمة وإبعادها عن دائرة النيران والخطر.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت حوالي الساعة 3.21 من فجر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.

المصدر: سانا