الإطفاء السورية: السيطرة على حرائق حاويات مرفأ اللاذقية الناتجة عن الغارات الإسرائيلية (فيديو)

قال قائد فوج إطفاء اللاذقية إنه تمت السيطرة على الحرائق في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية ودخولها مرحلة التبريد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن".

وأوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية، الرائد مهند جعفر، أن المواد المستهدفة خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات بميناء اللاذقية التجاري، هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وفي السياق أشار مراسل سانا في اللاذقية إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة فجر اليوم الثلاثاء مرفأ اللاذقية ما تسبب بأضرار مادية كبيرة واندلاع حرائق هائلة في الحاويات.

المصدر: سانا+ الوطن