الإمارات تعتمد لقاح سينوفارم البروتيني كجرعة تنشيطية

وافقت وزارة الصحة الإماراتية على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفارم الصينية المعتمد على البروتين لمكافحة كوفيد-19، وقالت إنه سيتاح كجرعة تنشيطية بدءا من يناير المقبل.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس الاثنين، أنها وافقت على أن يقوم مشروع مشترك بين مجموعة جي 42 الإماراتية ومجموعة بيوتيك الوطنية الصينية التابعة لشركة سينوفارم بإنتاج اللقاح وتوزيعه.

وذكر البيان أن الموافقة جاءت في أعقاب دراسة أجريت في الإمارات، شملت أفرادا سبق تطعيمهم بجرعتين من لقاح سينوفارم غير النشط.

وأعلنت الإمارات أمس الاثنين عن اكتشاف 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وقالت السلطات إنه تم تطعيم نحو 91 في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم عشرة ملايين بالكامل.

المصدر: رويترز