بالفيديو..اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يخلف 5 إصابات
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة، وتوثق الإصابات والأضرار البشرية والمادية التي تسبب فيها.
وتداولت صحف محلية بالسعودية مقاطع الفيديو، موضحة أنها توثق "لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".
#فيديو جديد لـ حادث اقتحام قائد مركبة لمسجد في #جدة— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 27, 2021
تفاصيل:https://t.co/mUjbXVl8cDpic.twitter.com/1qmPYaDx4q
عاجل|— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 27, 2021
لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب #جدة وإصابة 5 أشخاص#جدة_الأن#السعودية
تفاصيل:https://t.co/mUjbXVl8cDpic.twitter.com/XV4CIg3O8j
وأعلن "المرور السعودي" أن دائرة مرور محافظة جدة باشرت التحقيق في حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.#المرور_السعودي— المرور السعودي (@eMoroor) December 27, 2021
المصدر: RT
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