بالفيديو..اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يخلف 5 إصابات

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة، وتوثق الإصابات والأضرار البشرية والمادية التي تسبب فيها.

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وتداولت صحف محلية بالسعودية مقاطع الفيديو، موضحة أنها توثق "لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".

وأعلن "المرور السعودي" أن دائرة مرور محافظة جدة ⁦باشرت التحقيق في حادث⁩ مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

باشر مرور محافظة جدة ⁦حادث⁩ مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.#المرور_السعودي — المرور السعودي (@eMoroor) December 27, 2021

المصدر: RT