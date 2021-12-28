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بالفيديو..اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يخلف 5 إصابات

أخبار العالم العربي

بالفيديو..اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يخلف 5 إصابات
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة، وتوثق الإصابات والأضرار البشرية والمادية التي تسبب فيها.

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وتداولت صحف محلية بالسعودية مقاطع الفيديو، موضحة أنها توثق "لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".

وأعلن "المرور السعودي" أن دائرة مرور محافظة جدة ⁦باشرت التحقيق في حادث⁩ مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: RT

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