وسائل إعلام مغربية تستعرض قدرات سلاح صيني مضاد للجو يمتلكه جيش البلاد

سلطت صحيفة "هسبريس" المغربية الإلكترونية الضوء على منظومة الدفاع الجوي "سكاي دراغون" الصينية، واصفة إياها بأنها سلاح بيد الجيش المغربي يردع التهديدات الجوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش المغربي يمتلك منظومة دفاعية من طراز "سكاي دراغون 50"، مشيرة إلى أن الخبراء يصفونها بأنها "مضادة للهجمات الجوية وذات فعالية دفاعية كبيرة في تدمير الأهداف المتحركة".

ونقلت الصحيفة عن مجلة القوات المسلحة الملكية أن هذه المنظومة الصاروخية للدفاع الجوي " تعد أحدث جيل من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي التي صنعتها شركة الدفاع الصينية (نورينكو)، وتتميز بمدى أقصى يبلغ 50 كيلومترا".

ويتم تزويد منظومة " سكاي دراغون 50" الصينية الصنع "بأربعة صواريخ تطلق من حاويات جاهزة للإطلاق مثبتة على منصة (traversable)، وتم تركيب أربع حاويات صواريخ مزدوجة على الجزء الخلفي من هيكل شاحنة عسكرية 6 × 6. وفي موضع الإطلاق يتم خفض قائمتين للرفع الهيدروليكي على الأرض".

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ويتكون نظام الدفاع الجوي "سكاي دراغون 50" من قاذفات متنقلة، ورادار للكشف وتتبع الأهداف، علاوة على مركز للقيادة، ومن مهامه الرئيسة الدفاع الجوي عن المناطق الأساسية والميادين.

ويمكن لصواريخ هذه المنظومة أن "تعترض بشكل فعال الأهداف الجوية المتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جدا، أي الطائرات ثابتة الجناحين والطائرات العمودية والطائرات بدون طيار، فضلا عن الاشتباك وتدمير صواريخ كروز".

وتتميز هذه المنظومة بـ" قدرة كاملة على التحرك، ويمكن أن تكون جاهزة للإطلاق في موقع جديد، بعد أن تتوقف الشاحنة بـ15 دقيقة؛ فيما تتكون كل بطارية لـ (سكاي دراغون 50) من رادار واحد من نوع IBIS 150 3D لتحديد الأهداف، ومركبة واحدة لتوزيع النيران، و3 إلى 6 مركبات للإطلاق (كل مركبة تحمل 4 صواريخ)".

ومن ميزات هذه المنظومة أيضا أنها " قادرة على الاشتباك مع ما يصل إلى 12 هدفا مختلفا عن طريق إطلاق 12 صاروخا موجها بشكل فردي في غضون ثوان معدودة. وباستخدام شبكة لاسلكية قتالية combat net radio يمكن أن تكون القاذفات على بعد 5 كيلومترات من مركبة توزيع النيران".

المصدر: هسبريس