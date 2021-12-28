وزير الصحة المغربي يحذر من "انتكاسة وبائية" في المملكة بسبب متحور "أوميكرون"

حذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطايب من حدوث "انتكاسة وبائية" في المملكة بسبب سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وقال الطايب خلال جلسة مساءلة برلمانية إن "احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظهور خاصة في الوسط العائلي وبعض المؤسسات التعليمية".

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وأضاف: "قبل أوميكرون كان فيروس كورونا الكلاسيكي، ثم جاءت متحورات أخرى"، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لمواجهة أي "انتكاسة" بحال وقعت، من ناحية الطاقة الاستشفائية والمستلزمات الطبية.

وتابع: "لسنا في منأى عن أي انتكاسة، لكن بمقدورنا احتواءها إذا حدثت".

وأشار إلى أن متحور "أميكرون" أكثر سرعة في الانتشار من متحور "دلتا" الذي تم اكتشافه في الهند.

وأكد أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والجرعة المعززة من اللقاحات المضادة للفيروس تمنح 75% من المناعة، ويمكن أن تقلص من خطورة "أميكرون".

المصدر: "هسبريس"