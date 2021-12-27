العراق.. محافظة البصرة تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور "أوميكرون"

نفت دائرة صحة محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الاثنين، تسجيل أي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وذكرت في بيان صحفي: "نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في مستشفى البصرة التعليمي، ومن هنا نؤكد أن الخبر عار عن الصحة ولم نسجل أي إصابة بالمتحور الجديد في كافة مؤسساتنا الصحية".

ودعت دائرة صحة البصرة "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم نقل ونشر الخبر الكاذب والتواصل مع شعبة إعلام الدائرة باعتبارها المصدر الوحيد المخول بالرد".

وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أنباء عن إصابة أحد المواطنين في محافظة البصرة بمتحور "أوميكرون".

المصدر: RT