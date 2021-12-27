"عصائب أهل الحق" في العراق: المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط فرفضت الطعن بنتائج الانتخابات

اعتبرت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا تعرضت لضغوط داخلية وخارجية.

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وذكرت الحركة في بيان صحفي: "مع تأكيدنا على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها، إلا أننا نأسف لصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص".

وأضافت أن "تصرف المحكمة الاتحادية بدا متناقضا إذ أنها قبلت الدعوى شكلا وهذا دليل اختصاصها ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا على أن المحكمة الاتحادية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية".

وتابعت أن "هذا القرار أشار وبشكل واضح إلى حقيقة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية من خلال توصية المحكمة الاتحادية إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه".

وتابعت أن "ذلك يؤشر خللا واضحا في هذه الانتخابات التي كنا نأمل أن تمضي إجراءاتها بشفافية ومهنية عالية وتكون نتائجها سليمة ونزيهة ولتكون محطة للانتقال من حالة اللا إستقرار والمعاناة المتفاقمة إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تسهم في خدمة العراق والعراقيين".

المصدر: RT