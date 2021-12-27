دمشق: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا وسنعمل على إعادته كاملا

قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السوري المحتل "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأنها ستعمل على إعادته كاملا".

وفي ردها على الخطة الإسرائيلية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية أمس، وتقضي بتوسيع الاستيطان في الجولان، قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السوري المحتل هو "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية".

يتبع.....