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تركيا: اتخذنا خطوات مهمة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ومصر

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تركيا: اتخذنا خطوات مهمة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ومصر
Reuters UMIT BEKTAS
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو.
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده اتخذت عام 2021 "خطوات مهمة" لتطبيع العلاقات مع كل من دول الخليج ومصر كما بدأت اتصالات مع الحكومة الجديدة لإسرائيل.

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وقال تشاووش أوغلو، خلال اجتماع تقييمي لسياسة تركيا الخارجية خلال العام 2021، حسبما نقلته وكالة "الأناضول"، إن بلاده "اتخذت خطوات مهمة لتطبيع الكثير من القضايا الخلافية"، مبينا في هذا السياق: "تعرفون جميعا اتصالاتنا مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. بناء على هذه الاتصالات أسهمنا في تخفيف التوترات الإقليمية".

وأضاف: "بدأت كذلك بعض الاتصالات مع الحكومة الجديدة في إسرائيل. نجري هذه العمليات بنهج واقعي. وبالطبع لا نزال نحتفظ على موقفنا السابق من فلسطين".

وكثفت تركيا خلال العام 2021 المفاوضات لتطبيع العلاقات مع كل من السعودية والإمارات ومصر بعد سنوات من الخلافات الحادة بسبب قضايا عدة بينها دعم أنقرة لجماعة "الإخوان المسلمين" ودور الحكومة التركية في الأزمة الليبية.

المصدر: "الأناضول" + وكالات

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