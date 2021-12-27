أبو ظبي توثق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الاثنين، بأن محكمة أبو ظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، شهدت توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية.

ووفقا للصحيفة، فقد جاء توثيق عقد الزواج المدني "وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي، والذي يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية".

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي، أن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبو ظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين.

وأضاف أن "مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، تمت صياغتها طبقا لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دوليا وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة".

يذكر أنه في في نوفمبر المنصرم، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أنه سيتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال بموجب قانون مدني في إمارة أبو ظبي.

المصدر: "الاتحاد"