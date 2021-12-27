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السلطات اللبنانية تحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية

أخبار العالم العربي

السلطات اللبنانية تحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية
Reuters
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حددت السلطات اللبنانية يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية تعديل موعد إجرائها، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس.

وقالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان إن لبنان حدد يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، مبينة أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو، حسب البلد الذي يقيمون فيه، وبحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

وذكرت أن الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، سيقترعون يوم 12 مايو 2022.

هذا ووقع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية. وقال في تغريدة عبر "تويتر": "وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب"، موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 أيار/ مايو 2022".

وكان البرلمان اللبناني قد صوت في أكتوبر الماضي على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس، ، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، أصدر مرسوما يقضي برد القانون، وقال إن إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.

المصدر:  RT

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