بروفيسور جزائري يؤكد أن متحور"دلتا" أخطر وأسرع انتشارا من "أوميكرون"

أكد البروفيسور الجزائري، كمال جنوحات، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، أن متحور "دلتا" أكثر خطورة وأسرع انتشارا من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

إقرأ المزيد

وقال جنوحات في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة في الجزائر، إن "الوضع الوبائي مقلق وسط تسجيل أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في الجزائر، وهو نوع أكثر عدوى".

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تسجل ما بين 90 و100 حالة وفاة في اليوم بمتحور "أوميكرون".

وأكد البروفيسور أن متحور "دلتا"، أكثر خطورة وأسرع انتشارا مقارنة بـ"أميكرون".

ودعا جنوحات، جميع الجزائريين إلى التطعيم لحماية أنفسهم من هذه المتحورات من فيروس كورونا.

وكان معهد باستور في الجزائر، أعلن في وقت سابق عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد، وتكون الجزائر بذلك قد سجلت حتى الآن أربع حالات مؤكدة من الإصابة بـ"أوميكرون".

المصدر: "الشروق"