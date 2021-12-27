الأردن.. حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة شرطي سير (فيديو)
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قال مصدر أمني إن حادث تصادم وقع بين دراجة تابعة إدارة السير وسيارة في لواء الشوبك جنوب الأردن.
وأضاف المصدر أنه جرى إسعاف رقيب السير إلى مستشفى الملكة رانيا العبد الله، وحالته العامة متوسطة، حيث ما زال يتلقى العالج، فيما تم فتح تحقيق بالحادث.
المصدر: سرايا الإخبارية
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