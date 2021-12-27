وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.
وقال مولوي في تصريح على حسابه في موقع "تويتر": "وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع".
وقّعتُ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 27, 2021
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.
المصدر: RT
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