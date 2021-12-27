 
مباشر

وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1wd

أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية اللبناني يهاجم أشخاصا
وزير الداخلية اللبناني يهاجم أشخاصا "يحترفون النكد السياسي" ويؤكد: الانتخابات النيابية في موعدها

وقال مولوي في تصريح على حسابه في موقع "تويتر": "وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.

- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.

- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا