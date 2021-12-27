فلكية جدة تدعو المواطنين لمتابعة ظاهرة فلكية اليوم فوق سماء السعودية

دعت الجمعية الفلكية بجدة، المواطنين ممن يمتلكون تليسكوبا مزودا بفلتر شمسي، إلى متابعة ظاهرة فلكية اليوم الاثنين 27 ديسمبر فوق سماء السعودية.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "إذا كنت تمتلك تليسكوبا مزودا بفلتر شمسي، قم بتوجيهه نحو قرص الشمس الآن يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 حيث توجد واحدة من أكبر البقع الشمسية".

وأضافت "فلكية جدة": "تحتوي البقعة على عدة نوى مظلمة أكبر من الأرض، وتمتد لأكثر من 140.000 كيلومتر، إلا أن مجالها المغناطيسي أصبح بسيطا، ما يقلل فرصة حدوث توهجات كبيرة".

اذا كنت تمتلك تلسكوب مزود بفلتر شمسي ، فقم بتوجيه نحو قرص #الشمس الان يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 حيث توجد واحدة من أكبر البقع الشمسية تحتوي عدة نوى مظلمة أكبر من الارض وتمتد لأكثر من 140.000 كيلومتر إلا أن مجالها المغناطيسي أصبح بسيطا ما يقلل فرصة حدوث توهجات كبيرة pic.twitter.com/PVXtUZbSuq — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) December 27, 2021

المصدر: تويتر