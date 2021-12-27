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فلكية جدة تدعو المواطنين لمتابعة ظاهرة فلكية اليوم فوق سماء السعودية

أخبار العالم العربي

فلكية جدة تدعو المواطنين لمتابعة ظاهرة فلكية اليوم فوق سماء السعودية
Reuters
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دعت الجمعية الفلكية بجدة، المواطنين ممن يمتلكون تليسكوبا مزودا بفلتر شمسي، إلى متابعة ظاهرة فلكية اليوم الاثنين 27 ديسمبر فوق سماء السعودية.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "إذا كنت تمتلك تليسكوبا مزودا بفلتر شمسي، قم بتوجيهه نحو قرص الشمس الآن يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 حيث توجد واحدة من أكبر البقع الشمسية".

وأضافت "فلكية جدة": "تحتوي البقعة على عدة نوى مظلمة أكبر من الأرض، وتمتد لأكثر من 140.000 كيلومتر، إلا أن مجالها المغناطيسي أصبح بسيطا، ما يقلل فرصة حدوث توهجات كبيرة".

المصدر: تويتر

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