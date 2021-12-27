إطلاق صواريخ "قاسم 10" تجاه البحر.. المقاومة تحذر إسرائيل في الذكرى 13 للعدوان على غزة

حذرت "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من استمرارالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وقالت إنها أطلقت صواريخ "قاسم 10" التجريبية نحو البحر.

إقرأ المزيد

وشددت الكتائب في الذكرى 13 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، على أنها ستبقى درعا حصينا للفلسطينيين، وستدافع عن أرضهم ومقدساتهم وحقوقهم، وعن الأسرى في السجون.

ولفتت إلى أنها قامت صباح اليوم الاثنين، بإطلاق عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر تحمل اسم "قاسم 10"، في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

وقالت الكتائب: "إن هذه التجربة تأتي في إطار تطوير القدرات، وتعويض ما تم استهلاكه خلال معركة سيف القدس"، مؤكدة على "جهوزيتها لصد أية حماقة قد يرتكبها الاحتلال".

وحذرت الكتائب السلطات الإسرائيلية من التمادي في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وقالت إن "صبرها لن يطول على جرائمه المتصاعدة، لا سيما الإعدامات الميدانية بدم بارد، وحملات الاعتقال للشبان، واستباحة المدن والقرى، والاعتداء على المواطنين العزل في الضفة الفلسطينية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى في القدس العاصمة، وتشديد الحصار على قطاع غزة، والمماطلة في إعادة إعماره، واستمرار الاعتداءات اليومية، ولا سيما التجاوزات والتوغلات المتواصلة وإطلاق النار على الصيادين والمزارعين، في محاولة منه للاقتصاص من شعبنا ومقاومته الباسلة التي أذلت جيشه من خلال الرد الموجع على أعماله العدوانية".

وتوجهت الكتائب "بتحية الإكبار والإجلال إلى شهداء شعبنا الفلسطيني وجرحاه وأسراه القابعين خلف القضبان"، مؤكدة على "الوفاء لهم بالسير على خطاهم حتى دحر الاحتلال وكنس قطعان مستوطنيه عن أرضنا وقدسنا".

المصدر: كتائب المقاومة الوطنية