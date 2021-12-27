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"سانا": إصابة عدد من مسلحي "قسد" في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم بدير الزور

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Reuters
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أصيب عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة استهدف سيارتهم على طريق الخرافي بشمال دير الزور، بحسب وكالة "سانا".

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وذكرت الوكالة السورية أن "عددا من مسلحي ميليشيا قسد أصيبوا في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة استهدف سيارتهم على طريق الخرافي بشمال دير الزور".

وقالت مصادر محلية إن "ميليشيا "قسد" استدعت على الفور قوات إضافية مع سيارات الإسعاف، وطوقت مكان الانفجار وتم نقل عدد من المسلحين المصابين.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مسلحي "قسد" في منطقة الجزيرة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير مقرات وآليات لهم.

المصدر: "سانا"

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