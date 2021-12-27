 
مباشر

شاهد.. عرض صورة "كارثية" أمام السيسي على الهواء في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. عرض صورة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1vv

عرض وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، صورة وصفتها وسائل الإعلام بالكارثية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لعمود إنارة قائم على منزل، وقام أصحابه بعمل خرسانات على العمود.

إقرأ المزيد
السيسي يمنع زراعات في مصر
السيسي يمنع زراعات في مصر

وقال الوزير خلال تفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر، اليوم الاثنين، إن العمود كان موجودًا قبل أن يبدأ صاحب المنزل بالبناء.

وأضاف أنّه تمت إزالة العمود على الفور، دون أن يتضرر المنزل.

المصدر: صدى البلد + الشروق

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا