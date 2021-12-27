شاهد.. عرض صورة "كارثية" أمام السيسي على الهواء في مصر

عرض وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، صورة وصفتها وسائل الإعلام بالكارثية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لعمود إنارة قائم على منزل، وقام أصحابه بعمل خرسانات على العمود.

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وقال الوزير خلال تفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر، اليوم الاثنين، إن العمود كان موجودًا قبل أن يبدأ صاحب المنزل بالبناء.

وأضاف أنّه تمت إزالة العمود على الفور، دون أن يتضرر المنزل.

المصدر: صدى البلد + الشروق