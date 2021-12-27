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السيسي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر

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السيسي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر
Globallookpress
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كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، خلال افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين.

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وقال السيسي: "الناس كانت بتشتكي من سعر الكهرباء، هي غالية مش علشان إحنا عايزين نغليها عليهم، لكن تكلفة الإنتاج عالية، وأنا بتكلم على حوكمة الإجراءات، وهل اللي إحنا بنتكلم فيه ده نقدر نحصله ولا لأ، لأن لو مقدرناش نحصله الدولة اللي هتتحمل الفارق، والدولة عليها أعباء كتيره جدا".

وواصل: "كان ممكن نقول الموضوع ده ميتحلش، وفي دول بقالها 20 سنة عندها مشكلة في الكهرباء ومحلتهاش، أو نختار نحل المشكلة علشان نحمي الأمن القومي وندي فرصة لاستقرار الصناعات المرتبطة بالكهرباء وزيادة نموها".

وأكد الرئيس المصري: "قلت لوزير الكهرباء لو المصانع قفلت الناس هتمشي والعمالة هتبقى برا، والبلد دي هتتهد، وكان لازم نحل المسألة في أسرع وقت ممكن".

المصدر: مصراوي

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