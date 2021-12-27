ألوية "العمالقة" تدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة النفطية عقب يومين من تغيير المحافظ
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عقب يومين من تغيير المحافظ، دفعت ألوية العمالقة اليمنية، اليوم الاثنين، بتعزيزات عسكرية ضخمة الى محافظة شبوة النفطية شرق اليمن.
وأعلن المركز الإعلامي لهذه الألوية أن "قوات عسكرية من ألوية العمالقة انطلقت من جبهة الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة"، لافتة إلى أن "هذا التحرك بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي سيسهم إلى تحرير المديريات التي سقطت بيد مليشيات الحوثي في محافظة شبوة".
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أقال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وعين عوض محمد عبدالله العولقي ابن الوزير خلفا له.
المصدر: RT
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