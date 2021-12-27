 
مباشر

ألوية "العمالقة" تدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة النفطية عقب يومين من تغيير المحافظ

أخبار العالم العربي

ألوية
قوات عسكرية يمنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1u0

عقب يومين من تغيير المحافظ، دفعت ألوية العمالقة اليمنية، اليوم الاثنين، بتعزيزات عسكرية ضخمة الى محافظة شبوة النفطية شرق اليمن.

إقرأ المزيد
اليمن..
اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يرحب بتعين العولقي محافظا لشبوة

وأعلن المركز الإعلامي لهذه الألوية أن "قوات عسكرية من ألوية العمالقة انطلقت من جبهة الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة"، لافتة إلى أن "هذا التحرك بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي سيسهم إلى تحرير المديريات التي سقطت بيد مليشيات الحوثي في محافظة شبوة".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أقال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وعين عوض محمد عبدالله العولقي ابن الوزير خلفا له.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا