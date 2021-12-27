صحيفة عبرية: إسرائيل وسعت برنامج "الدرع الشمالي"على طول الحدود مع لبنان

أفادت صحيفة عبرية بأن إسرائيل وسعت برنامج "الدرع الشمالي" على طول الحدود اللبنانية خوفا من تحركات لحزب الله.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية وسعت برنامج "الدرع الشمالي" في مناطق ميتولا وشلومي وشتولا خوفا من إطلاق حزب الله قذائف الهاون.

يذكر أن مشروع "درع الشمال" انطلق في نوفمبر في كفار يوفال الواقعة على حدود لبنان مباشرة.

وقالت الصحيفة إنه سيتم توسيع المشروع ليشمل المناطق الثلاث الجديدة، بعد أن تم استكمال بناء الملاجئ .

المصدر: "جيروزاليم بوست"