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أبو ظبي تطلق اسم مهندس مصري مشهور على أحد شوارعها (فيديو)

أخبار العالم العربي

أبو ظبي تطلق اسم مهندس مصري مشهور على أحد شوارعها (فيديو)
Reuters Christopher Pike
أبو ظبي
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"تكريما لمسيرته وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني للإمارة"، أعلنت حكومة أبو ظبي عن إطلاق اسم المهندس المصري الراحل، عبدالرحمن مخلوف، على أحد شوارع العاصمة الإماراتية.

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وفي بيان له على "تويتر"، قال مكتب أبو ظبي الإعلامي: "بتوجيهات محمد بن زايد، وخالد بن محمد بن زايد، يدشن شارع "عبد الرحمن مخلوف" محاذ لمبنى بلدية أبوظبي، تكريما لمسيرة الراحل وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي".

وأضاف المكتب: "أقيمت مراسم تدشين الشارع المعروف سابقاً بـ"الصوغ"، بحضور عدد من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المرحوم الدكتور المهندس عبد الرحمن مخلوف".

وأكمل: "يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود وعطاء المدير السابق لتخطيط المدن، في رسم المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبي في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".

المصدر: RT

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