أبو ظبي تطلق اسم مهندس مصري مشهور على أحد شوارعها (فيديو)

"تكريما لمسيرته وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني للإمارة"، أعلنت حكومة أبو ظبي عن إطلاق اسم المهندس المصري الراحل، عبدالرحمن مخلوف، على أحد شوارع العاصمة الإماراتية.

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وفي بيان له على "تويتر"، قال مكتب أبو ظبي الإعلامي: "بتوجيهات محمد بن زايد، وخالد بن محمد بن زايد، يدشن شارع "عبد الرحمن مخلوف" محاذ لمبنى بلدية أبوظبي، تكريما لمسيرة الراحل وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي".

وأضاف المكتب: "أقيمت مراسم تدشين الشارع المعروف سابقاً بـ"الصوغ"، بحضور عدد من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المرحوم الدكتور المهندس عبد الرحمن مخلوف".

بتوجيهات محمد بن زايد، خالد بن محمد بن زايد يُدشّن شارع "عبد الرحمن مخلوف" محاذٍ لمبنى بلدية أبوظبي، تكريماً لمسيرة الراحل وتقديراً لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي. pic.twitter.com/GLMY6QG1UI — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 26, 2021

وأكمل: "يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود وعطاء المدير السابق لتخطيط المدن، في رسم المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبي في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود وعطاء المدير السابق لتخطيط المدن في رسم المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبي في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. pic.twitter.com/HPTTc0MDYP — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 26, 2021

المصدر: RT