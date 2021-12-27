فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون إلى 35 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" إلى 35 حالة.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في بيان اليوم الاثنين، إن عدد المصابين بمتحور أوميكرون ارتفع إلى 35، بينها إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأضاف أن غالبية الإصابات هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت يوم 23 ديسمبر الجاري، عن تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، لأشخاص قادمين من الخارج.

المصدر: RT