سوريا .. مقتل شخص دهسه قطار
موقع وزارة النقل السورية
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ذكرت وزارة النقل السورية أن مواطنا لقي حتفه دهسا بالقطار القادم من مرفأ اللاذقية باتجاه طرطوس، منوهة بضرورة وجوب الحذر والتقيد بالاجراءات.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على "الفيسبوك": "أعلنت الخطوط الحديدية باللاذقية عن وفاة مواطن في العقد الخامس من عمره متأثرا بجراحه جراء عبوره السكة الحديدية تزامنا مع مرور القطار القادم من مرفأ اللاذقية باتجاه طرطوس عند منطقة جسر الصنوبر- بستان الباشا - جبلة" .
ونبهت الوزارة في منشورها إلى خطر عبور السكك الحديدية من الممرات غير النظامية، وعدم المغامرة بالمرور أثناء عبور القطارات، كون القطار لايتوقف بشكل مباشر وفوري عند لجم المكابح .
المصدر: وسائل إعلام سورية
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