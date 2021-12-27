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مقطع فيديو متداول لشخص يقفز من جسر الشيخ جابر في الكويت والسلطات تتحرك (فيديو)

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مقطع فيديو متداول لشخص يقفز من جسر الشيخ جابر في الكويت والسلطات تتحرك (فيديو)
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بعد تداول مقطع فيديو لشخص يقوم بالقفز من جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الكويت، استدعت السلطات الكويتية المواطن الذي ظهر بالمقطع، بعد إجراءات البحث والتحري.

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وفي بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، أوضح الإعلام الأمني قائلا: "قام قطاع الأمن الجنائي باستدعاء الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقفز من جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بعد إجراءات البحث والتحري عن الواقعة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، كما نشر صورة مموهة الوجه لهذا الشخص.

المصدر: RT

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