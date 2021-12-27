مقطع فيديو متداول لشخص يقفز من جسر الشيخ جابر في الكويت والسلطات تتحرك (فيديو)

بعد تداول مقطع فيديو لشخص يقوم بالقفز من جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الكويت، استدعت السلطات الكويتية المواطن الذي ظهر بالمقطع، بعد إجراءات البحث والتحري.

إقرأ المزيد

وفي بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، أوضح الإعلام الأمني قائلا: "قام قطاع الأمن الجنائي باستدعاء الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقفز من جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بعد إجراءات البحث والتحري عن الواقعة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، كما نشر صورة مموهة الوجه لهذا الشخص.

الإعلام الأمني:

قام قطاع الأمن الجنائي باستدعاء الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي وهو يقفز من جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح بعد اجراءات البحث والتحري عن الواقعة وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. pic.twitter.com/4Z6CtFH8pc — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 26, 2021

#الكويت



الأمن الجنائي يقوم باستدعاء الشخص الذي ظهر بمقطع #فيديو_متداول وهو يقفز من جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه

. pic.twitter.com/3uXcp2zIDP — صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 26, 2021

المصدر: RT