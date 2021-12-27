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نشطاء: تدريبات لقوات التحالف ومسلحي "مغاوير الثورة" المعارضة في قاعدة التنف بجنوب سوريا

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نشطاء: تدريبات لقوات التحالف ومسلحي
أرشيف
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تناقلت وسائل إعلامية سورية معارضة ومواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها تدريبات لما تسمى "مغاوير الثورة" المعارضة، إلى جانب قوات التحالف الدولي في قاعدة التنف بجنوب شرق سوريا.

وتناقل النشطاء صورا لتدريبات مشتركة قالوا إنها جمعت مسلحين من "مغاوير الثورة" وقوات أمريكية تابعة للتحالف تضمنت تدريبا على الأسلحة.

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وقاعدة التنف هي قاعدة أمريكية تقع في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، على الحدود السورية العراقية. 

يذكر أنه في أكتوبر الماضي استهدفت خمس طائرات مسيرة عن بعد القاعدة الأمريكية في التنف، في ما وصفه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بأنه هجوم دبرته طهران ردا على الغارات الإسرائيلية على سوريا، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر: RT

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