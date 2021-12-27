نشطاء: تدريبات لقوات التحالف ومسلحي "مغاوير الثورة" المعارضة في قاعدة التنف بجنوب سوريا
تناقلت وسائل إعلامية سورية معارضة ومواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها تدريبات لما تسمى "مغاوير الثورة" المعارضة، إلى جانب قوات التحالف الدولي في قاعدة التنف بجنوب شرق سوريا.
وتناقل النشطاء صورا لتدريبات مشتركة قالوا إنها جمعت مسلحين من "مغاوير الثورة" وقوات أمريكية تابعة للتحالف تضمنت تدريبا على الأسلحة.
وقاعدة التنف هي قاعدة أمريكية تقع في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، على الحدود السورية العراقية.
#عاجل | مغاوير الثورة تعلن عن إجراء تدريبات مشتركة مع القوات الأميركية في قاعدة التنف#تلفزيون_سورياpic.twitter.com/jKDzguagbq— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 27, 2021
العمل الجماعي ضروري للاستعداد للمهمة.— مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) December 27, 2021
جنود من جيش مغاوير الثورة والقوات الامريكية خلال تدريب على الاسلحة. #أقوياءـمعاً#التنف#سوريا#داعش@OIRSpox@SOJTF_LEVANT@CJTFOIRpic.twitter.com/o3JilYJdZF
يذكر أنه في أكتوبر الماضي استهدفت خمس طائرات مسيرة عن بعد القاعدة الأمريكية في التنف، في ما وصفه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بأنه هجوم دبرته طهران ردا على الغارات الإسرائيلية على سوريا، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
المصدر: RT
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