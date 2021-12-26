باريس تعتقل سوريا-فرنسيا على خلفية "تزويد دمشق بمكونات أسلحة كيميائية"

وجهت باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري تم اعتقاله للاشتباه بـ"تزويده دمشق بمكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن مصدرين، أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف، أن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوب فرنسا.

وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصا تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب"، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

وتنفي سوريا الادعاءات الغربية حول استخدامها لمواد كيميائية خلال الأعمال العسكرية ضد المجموعات المسلحة.

وتقول دمشق إن الاتهامات الصادرة لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات