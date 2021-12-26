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وزارة الصحة المصرية تكشف عن كمية اللقاحات المضادة لكورونا الموجودة لديها

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وزارة الصحة المصرية تكشف عن كمية اللقاحات المضادة لكورونا الموجودة لديها
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مركز للتطعيمك ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أن لديها 118 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم استهلاك 50 بالمئة منها فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار، في تصريح تلفزيوني إن "خطة الدولة من خلال لجنة الأزمة التي تنفذها وزارة الصحة هي تسهيل حصول المواطنين على اللقاح وتوسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومتحوراته".

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وأضاف أن القاهرة حدثت نظام الحصول على اللقاح دون الاضطرار للانتظار، مشيرا إلى أن "المواطن سيختار المنطقة التي يرغب بأخذ اللقاح فيها".

وكشف أن "مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا، استهلكت منها 50 بالمئة فقط".

وأردف قوله: "الحصول على اللقاح الآن يأتي مباشرة عقب اختيار المكان والزمان على النظام الجديد".

المصدر: RT

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