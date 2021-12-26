المالكي: القيادة الفلسطينية تواصل التحرك على المستويات الدولية كافة لوقف جرائم إسرائيل

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الأحد، إن القيادة بعثت رسائل لكافة دول العالم "للتحرك لوقف جرائم إسرائيل والمستوطنين قبل فوات الأوان".

وأضاف، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن تحركات القيادة الفلسطينية تأتي "قبل اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لا يمكن العودة عنها مع استمرار إسرائيل في تنصلها من الاتفاقيات"، مؤكدا أن القيادة "لن تنتظر طويلا".

وأوضح أن حكومة إسرائيل "مبنية على الاستيطان والتغول، وهي تصعد في كافة المناطق بتكامل ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين لنهب المزيد من الأراضي".

وأشاد المالكي بـ"نجاح الجهود الدبلوماسية في توفير التمويل للجنة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم الاحتلال في غزة رغم معارضة إسرائيل ومحاولتها عرقلة عملها".

وأشار إلى استمرار المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ورفع تقارير دورية لها، مؤكدا أنه منذ تغيير مدعي عام المحكمة وحتى الآن، لم يتم السير في التحقيقات بالتزامن مع وجود ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع فتح التحقيق بالجرائم.

المصدر: "وفا"