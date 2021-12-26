نادي الأسير الفلسطيني: نقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام من سجن الرملة إلى المستشفى بحالة حرجة

أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أن سلطات السجون الإسرائيلية نقلت المعتقل المضرب عن الطعام منذ 132 يوما هشام أبو هواش من سجن الرملة إلى المستشفى بحالة حرجة.

وقال النادي في بيان نشره على صفحته عبر "فيسبوك": تم "نقل المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يوما، من سجن الرملة حيث يقبع، إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي وما يزال فيها حتى الساعة، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا".

وأضاف أن "إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة بعد نقله إلى المستشفى، إعادته إلى السجن، رغم حاجته الماسة لمتابعة صحية حثيثة".

ونقل عن المحامي جواد بولس تأكيده في زيارته الأخيرة له أن "أبو هواش فقد قدرته على الحركة، ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام".

المصدر: RT