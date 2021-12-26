فريق طبي مصري يجري 19 عملية نوعية ومعقدّة لمرضى فلسطينيين في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن وفدا طبيا مصريا أجرى السبت 19 عملية جراحية معقدة ونوعية لمرضى فلسطينيين في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الوفد المصري الذي وصل الخميس الماضي إلى القطاع أجرى بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي 7 عمليات في مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، بما فيها جراحة قلب واثنتين في تخصص الجراحة العامة والأورام و4 عمليات قسطرة قلبية.

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وأضافت أن الوفد أجرى بالشراكة مع الطواقم المحلية 6 عمليات جراحية في مجال الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وتابعت أنه تم إجراء 5 عمليات أخرى في تخصصات العظام في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة رفح، إضافة إلى عملية جراحية معقدة في تخصص العمود الفقري والأعصاب، في المستشفى ذاته.

وثمنت الوزارة جهود الوفد الطبي المصري، مشيرة إلى أنه يعكس موقف مصر التاريخي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: "وزارة الصحة الفلسطينية"