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وزير الخارجية العراقي يدعو طهران إلى ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة في المنطقة

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وزير الخارجية العراقي يدعو طهران إلى ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة في المنطقة
Reuters
وزير الخارجة العراقي فؤد حسين
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دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إيران إلى بذل الجهود لتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة في المنطقة، مؤكدا أن استقرار العراق مهم أيضا لإيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وأضافت أن حسين "أكد حرص العراق على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع طهران في شتى المجالات، كما شدد على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات".

وتابعت أنه أشار إلى أهمية "مد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقِرة، مؤكدا أن استقرار العراق مهم أيضا للجارة إيران".

المصدر: RT

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