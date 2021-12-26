ناشطون: الجيش التركي يقصف قرى في تل تمر شمال شرق سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بشن الجيش التركي قصفا استهدف قرى في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا بعد ساعات من تجول القوات الأمريكية في المنطقة.

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ونقل المرصد عن ناشطين في سوريا أن القوات التركية وبعد عدة ساعات من إنهاء القوات الأمريكية لدورية عسكرية بريف تل تمر، قصفت بالقذائف والصواريخ، مناطق في كل من قرى الكوزلية والطويلة وتل طويل الآشورية بالإضافة إلى قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر.

وكانت القوات الأمريكية قد سيرت ظهر اليوم دورية عسكرية مؤلفة من 4 عربات، وسط حماية جوية من مروحيتين.

وجالت الدورية في الريف الشمالي والغربي، وتفقدت المناطق التي تعرضت للقصف التركي خلال الأيام الماضية.

وكثفت القوات التركية منذ أوائل عام 2021 الجاري هجماتها الجوية على مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" والتشكيلات العسكرية الناشطة شمال شرق البلاد، مستخدمة الطائرات المسيرة من نوع "بيرقدار".

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا اشتباكات متكررة بين المقاتلين الأكراد من جهة والقوات التركية والفصائل المسلحة السورية المتحالفة معها.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيما إرهابيا وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه منذ أكثر من 3 عقود.

وتسيطر تركيا على مناطق واسعة شمال سوريا بعد أن نفذت خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في المنطقة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية وكذلك الجيش السوري.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + وكالات