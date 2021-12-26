ناشط قومي مصري عن الراحل ديزموند توتو: كان أحد أكبر الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني فعلا وقولا

علق عضو مجلس الشعب المصري السابق جمال أسعد عبد الملاك، في حديث لـRT على وفاة القس ديزموند توتو كبير أساقفة جنوب إفريقيا والحائز على جائزة نوبل للسلام.

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وقال الناشط إن وفاة توتو "تشكل خسارة كبرى على المستوى الإنساني والديني، فهذا الرجل تخطى دوره كرجل دين إلى بعد أكثر رحابة وإنسانية تمثل في اهتمامه بالقضايا الإنسانية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص".

وتابع أن توتو ظل "أحد أكبر الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني فعلا وقولا واستطاع من خلال كفاحه ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا الربط بين معاناة شعب جنوب إفريقيا الأصلي ذو البشرة السمراء جراء التمييز والفصل العنصري وبين معاناة الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي لا تقل عنصرية عن ما كان يشكله نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

وأضاف أن كبير الأساقفة الراحل اكتسب "احترام وحب الشعب الفلسطيني بشكل خاص والشعوب العربية بشكل عام وهذا هو الدور الحقيقي لرجل الدين الواعي بقضايا الإنسان صاحب النظرة الشاملة المنفتحة وليست نظرة البعض الضيقة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الرئاسة في جمهورية جنوب إفريقيا وفاة ديزموند توتو، كبير أساقفة البلاد وأحد أقطاب الكفاح من أجل إنهاء حكم الأقلية البيضاء، عن 90 عاما من عمره.

وفي 1984 حصل توتو على جائزة نوبل للسلام لمعارضته السلمية لنظام الفصل العنصري، وبعد عشر سنوات شهد نهاية ذلك النظام، ورأس لجنة للبحث عن الحقيقة والمصالحة تشكلت للكشف عن الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد.

ناصر حاتم

المصدر: RT