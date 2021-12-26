مصر.. تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة "تمويل جماعة إرهابية"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين بتهمة تمويل جماعة إرهابية، لجلسة 14 فبراير المقبل لسماع الشهود.

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وجاء في نص أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة ما بين عام 2014 وحتى عام 2021 توليا قيادة في جماعة إرهابية، "الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

كما نص أمر الإحالة على أن أول المتهمين تولى منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وكان عضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسؤولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، مع الإشارة إلى أن هذه الجماعة تدعو "لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها".

وذكر الأمر أن سائر المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية "مع علمهم بأغراضها، وكان بعضهم "حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة".

وأضاف أمر الإحالة أن من بين المتهمين من أمدوا الجماعة الإرهابية بمعونات مالية، "مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي"، فيما استخدم بعضهم مواقع على شبكة المعلومات الدولية "بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، وأذاعوا في الداخل والخارج "أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد".

ناصر حاتم

المصدر: RT