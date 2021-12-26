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اليمن.. نزع 2.231 لغما في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر

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اليمن.. نزع 2.231 لغما في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر
Reuters FAWAZ SALMAN
ألغام تم نزعها في اليمن - أرشيف
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أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، الأحد، أنه تمكن من نزع 2.231 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن "مسام"، فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 11 لغما مضادا للأفراد، و1399 لغما مضادا للدبابات، و801 ذخيرة غير متفجرة و20 عبوة ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 8.059 لغما.

وأضاف البيان: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 298.412 لغما زرعتها جماعة الحوثي الانقلابية".

المصدر: وكالة "سبأ"

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