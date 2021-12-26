الصحة السعودية تتحدث عن سير انتشار سلالة "أوميكرون" في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية أن ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" مرتبط بانتشار متسارع لسلالة "أوميكرون"، لافتة إلى أن نسبة الحالات الناجمة عنها تزداد.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن العالم يشهد أعلى نسبة تسجيل للحالات اليومية منذ بدء الجائحة، حيث شهدت في بعض الأيام تسجيل أكثر من مليون حالة في غضون 24 ساعة، لافتا إلى أن المملكة هي أيضا تمر بـ"ارتفاع ملحوظ" في تسجيل الحالات خلال هذه الفترة.

وأشار العبد العالي إلى أن هذا الارتفاع في الإصابات يأتي مرتبطا بموجة ظهور متحور "أوميكرون".

وأضاف أن متحور "أوميكرون"، الذي صنف بأنه مثير للقلق قد سجل الآن في 115 دولة حول العالم تقريبا، ونسبته تتزايد تدريجيا، وأصبح السائد في العديد من الدول.

وصرح: "لدينا في المملكة نسبة من متحور أوميكرون، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة".

وشدد العبد العالي على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد، داعيا للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية