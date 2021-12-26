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صحيفة إسبانية: شباب مغاربة فروا نحو مليلية هربا من الخدمة العسكرية

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صحيفة إسبانية: شباب مغاربة فروا نحو مليلية هربا من الخدمة العسكرية
Reuters ACO/FL/
سياج فاصل في مدينة مليلية -أرشيف-
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قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن عشرات الشباب المغاربة حاولوا اللجوء بشكل غير قانوني إلى مدينة مليلية الإسبانية لاجتناب تأدية الخدمة العسكرية.

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وأوضحت الصحيفة أن رجال الأمن بمدينة مليلية واجهوا الأربعاء الماضي تدفقا كبيرا للمهاجرين، مؤكدة أن 80 شابا مغربيا "تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة"، حاولوا تسلق الجدار الفاصل بين مدينة والمغرب، ونجح 20 منهم في دخول المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الدخول غير القانونية ينفذها عادة مهاجرون من دول جنوب الصحراء الكبرى، ولكن في هذه المرة تم الكشف عن وجود عدد كبير من الشباب المغاربة الذين يحاولون الذهاب إلى إسبانيا من أجل طلب اللجوء.

وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت بانطلاق عملية إحصاء خاصة بالتجنيد الإجباري في 13 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 10 فبراير 2022.

المصدر: "لاراثون"

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