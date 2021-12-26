السفير الروسي في القاهرة: روسيا ومصر شريكتان في مكافحة الإرهاب والأمن القومي وأمن المعلومات

أكد سفير روسيا في مصر، غيورغي بوريسينكو، أن موسكو والقاهرة شريكتان في مكافحة الإرهاب والأمن القومي وأمن المعلومات، مشيرا إلى وجود مستويات مختلفة من التعاون بينهما في تلك المجالات.

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وقال السفير الروسي في مؤتمر صحفي عقد عن بعد اليوم الأحد: "بالتأكيد الجهات الخاصة المعنية بتلك الملفات في مصر وروسيا على اتصال مباشر، كما هو الحال بالنسبة لوزراء خارجيتنا".

كما تحدث بوريسينكو عن التعاون بين مصر وروسيا في كثير من المجالات وأبرزها مجال تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، حيث ستقوم شركة "مينافارم" المصرية بتصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، ليتم تقديمها للمصريين ومواطني دول إفريقية.

وجاء المؤتمر الصحفي لمناقشة حصاد العلاقات المصرية الروسية في عام 2021، والحديث عن التعاون التجاري والاقتصادي بين القاهرة وموسكو، والموقف الروسي تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسة.

ناصر حاتم

المصدر: RT