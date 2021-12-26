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الأمم المتحدة: قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح شأن داخلي ليبي

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح شأن داخلي ليبي
AP اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا
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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية شأن داخلي.

وصرحت ويليامز في حوار نشرته اليوم الأحد صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن قرار البت في أهلية نجل الزعيم الليبي للترشح هو "شأن ليبي خاص يتخذه القضاء"، داعية جميع الأطراف إلى "الامتثال لما يصدر من أحكام".

وردا على سؤال عما إذا كان يحق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية عبد الحميد الدبيبة الترشح، ذكّرت المسؤولة الأممية بأن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات خطية بعدم الترشح في هذه الانتخابات، مضيفة: "يجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء".

ولفتت ويليامز إلى أن تحديد موعد جديد للانتخابات التي تم تأجيلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري يعود إلى السلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقضاء، معربة عن أتم استعداد الأمم المتحدة لـ"مساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".

المصدر: "الشرق الأوسط"

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