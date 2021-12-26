تعقيبا على تصريحات السيسي.. خبير مياه يكشف كيفية زراعة نصف مليون فدان في سيناء

علق مستشار وزير التموين الأسبق والخبير في الزراعة والمياه في مصر، نادر نور الدين، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بخصوص زراعة نصف مليون فدان في سيناء.

وأكد نور الدين في حديث لـRT: "يبلغ زمام مشروع تنمية شمال سيناء 620 ألف فدان، منها 220 ألف فدان غرب القناة بزمام ترعة السلام، و400 ألف فدان في شمال سيناء بزمام ترعة الشيخ جابر، بالإضافة إلى 200 ألف فدان قابلة للزراعة في وسط سيناء، تروى بالمياه الجوفية، وبالتالي تكون إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء نحو 600 ألف فدان".

وأضاف: "سيبدأ بزراعة نصف مليون فدان منها فورا، 400 ألف فدان في شمال سيناء بمياه مخلوطة لترعة الشيخ جاير بنحو 2.1 مليار متر مكعب من مياه النيل، ونحو 2.3 من مياه مصارف بحر البحر المعالجة ومياه مصارف السرو وبحر حادوس المعالجة بنحو 2.4 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، وهي في مجموعها كافية جدا وبزيادة لزراعة النصف مليون فدان المستهدف زراعتها في شمال ووسط سيناء".

وأردف خبير المياه: "تتميز أراضي ومناخ شمال ووسط سيناء بأنها صالحة لزراعة جميع الحاصلات الاستراتيجية من قمح وشعير وفول وعدس وذرة صفراء ومحاصيل الزيوت البذرية والقطن قصير التيلة وتربية النحل، لاعتدال مناخها شتاء وصيفا ووجود أمطار في فصل الشتاء، بما يجعل مناخها مشابها لمناخ أراضي الدلتا، وبالتالي تساهم في سد جزء كبير من الفجوة الغذائية المصرية وتحقيق جزء أكبر من الأمن الغذائي، خصوصا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة الحاصلات الاستراتيجية الرئيسية فقط والابتعاد عن زراعات الزينة وغيرها".

وتابع: "في سيناء الآن موارد مائية جيدة وكافية ومناخ معتدل صيفا وشتاء وترب زراعية جيده قابلة للزراعة تساهم في رواج زراعي وتقليص الاستيراد من الخارج من القمح والفول والعدس والذرة الصفراء وزيوت الطعام".

واختتم نور الدين الحديث مشيرا إلى أن "مشرعات شمال ووسط سيناء ومشروع محور الإسكندرية مطروح سيكونان سلة غذاء مصر".

وكان الرئيس المصري أكد اليوم الأحد، في تصريحات خلال افتتاح مشروعات الاستصلاح الزراعي وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكي بصعيد مصر أن "زراعة نصف مليون فدان في سيناء سيجعلها مختلفة تماما" .

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT