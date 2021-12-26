تصريح لرئيس الحكومة المغربية بشأن موقف الإمارات والدول الخليجية من النزاع في الصحراء

أعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن شكره للإمارات والدول الخليجية على ما أبدته من "مساندة قوية للمغرب لاستكمال وحدته الترابية ومغربية الصحراء".

وهنأ أخنوش في كلمة أثناء مشاركته في "إكسبو دبي" دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة احتفالها بعيدها الخمسين راجيا لها دوام التقدم والازدهار والرخاء.

وقال رئيس الحكومة المغربية إن "النجاح الكبير للإمارات مبعث فخر كبير لنا كعرب، خصوصا أن هذه التظاهرة تنظم لأول مرة على أرض دولة عربية شقيقة وفي ظرفية دقيقة يعيش فيها العالم تحت وطأة جائحة صحية".

وأضاف أن "مشاركة المغرب في معرض “إكسبو دبي 2020″ تعبر عن "التزام المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس بالمساهمة الفعالة لإغناء الحوار الجاد، على المستويين الإقليمي والعالمي، من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للجميع".

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، بالمعرض العالمي "إكسبو دبي 2020"، الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمملكة المغربية، بحضور وفد مغربي رفيع، يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

المصدر: هسبريس