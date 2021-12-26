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العراق يعلن عودة 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية

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العراق يعلن عودة 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية
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أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية
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أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن 110 مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البولندية سيعودون إلى البلاد.

وقال في بيان صحفي، إن هؤلاء المهاجرين "سيعودون إلى العراق طوعا بعد متابعة من سفارة جمهورية العراق في بولندا وجهود الوزارة في ذلك".

وأضاف أن "عودتهم ستتم بالتنسيق مع الجانب الليتواني عبر مطاري بغداد وأربيل".

 

المصدر: RT

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