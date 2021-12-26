نشطاء سوريون: تركيا تدرب مسلحين في إدلب على استعمال دبابات ومدرعات

أفاد نشطاء سوريون معارضون بأن القوات التركية تدرب مئات المسلحين الموالين لها في محافظة إدلب على استخدام معدات قتالية تركية الصنع منها دبابات.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، اليوم الأحد أن 400 من عناصر فصائل تنظيم "الجيش الوطني السوري" المدعوم من قبل أنقرة يخضعون لدورية تدريبية على استخدام سلاح المدرعات والمجنزرات تركية الصنع في معسكر المسطومة بإدلب، بما يشمل تدريب طواقم للدبابات ما يعد الحالة الأولى من نوعها.

وذكرت مصادر "المرصد" أن القوات التركية تدرب كوادر قادرة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمجنزرات، تمهيدا لزجهم في المعارك كي لا تكون هناك حاجة لانتشار جنود أتراك في الخطوط الأمامية.

ولفت "المرصد" إلى أن تركيا كانت قد دربت 200 مسلح سوري على استعمال مختلف أنحاء الأسلحة مضادة للدروع.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"