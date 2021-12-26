لحظة القبض على شخص انتحل صفة قاضي المخابرات العراقية (فيديو)

حصلت RT على مقطع فيديو للحظة القبض على شخص انتحل صفة "قاضي المخابرات العراقية" في العاصمة بغداد.

ووفقا للفيديو، فإن وكالة الاستخبارات العراقية، داهمت مطعما كان يجلس فيه شخص يجري صفقة من خلال انتحال صفة قاضي المخابرات العراقية.

وبحسب مصدر أمني عراقي تحدث لـRT، فإن "الشخص اسمه عمر أحمد عبد شكر، وحكم عليه وفق القرار 160 بالسجن عشر سنوات".

المصدر: RT