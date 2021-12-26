ظهور صور "منشطات جنسية" .. محاولة اختراق للموقع الرسمي لمطار بغداد الدولي (صورة)

حاولت مجموعة من "الهاكرز" اختراق الموقع الرسمي لمطار بغداد الدولي الليلة الماضية، ووضعت صورة لمنشطات جنسية على الصفحة الرئيسية.

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وظهرت صورة الموقع الرسمي للمطار وفقا لما تداوله نشطاء، وهي تحتوي على دعاية لمنشطات جنسية، لكن إدارة المطار نفت ذلك.

وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان صحفي، أن "ما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكتروني ليظهر صفحة غير الصفحة الرسمية".

وأضافت، أن "المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتا لحين إعادة عمل الرابط إلى وضعه الطبيعي، وسنلاحق الأشخاص المسؤولين عن محاولة الاختراق والترويج لها قضائيا".

المصدر: RT